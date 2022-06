6 elementi immancabili per arredare casa in stile scandinavo

Non è di certo un segreto che lo stile nordico si avvalga di colori chiari e materiali grezzi per rendere più luminoso l'ambiente. Questa caratteristica, frutto delle esigenze realmente riscontrate nelle case dei Paesi del Nord Europa per via della scarsità delle ore di luce, vede quindi protagonisti una dose massiccia di bianco ottico e legni dalle tinte soft, come la betulla, il larice e il frassino. Via libera a parquet e arredi lignei!