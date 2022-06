Un Appartamento Noioso Riceve un Tocco Moderno da Copiare

Se il vostro appartamento somiglia più alla casa della nonna, e il suo stile cupo e decisamente âgé non vi soddisfa più, se cercate qualche spunto per dare una svolta al look dei vostri interni, ma siete troppo demoralizzati per guardare oltre, seguite questo libro delle idee! Oggi vi presentiamo il relooking di un appartamento il cui stile era ormai decisamente datato, e che grazie all’intervento degli esperti dello studio Su Misura Architetti di Parma ha riacquistato vitalità e carattere. Per rendervi l’idea, abbiamo selezionato delle immagini del prima e del dopo l’intervento.. vediamole insieme!