Un Attico dei Sogni a Napoli

Questo spazio esterno è indescrivibile, non ci sono parole per dire quanto sia spettacolare! Il fotografo è riuscito a coglierne appieno il fascino, scegliendo la giusta inquadratura e il momento perfetto. La terrazza permette di avere continuità tra la zona giorno e l'esterno. Splendido il rivestimento in legno e la luce a pavimento, è funzionale e allo stesso tempo aggiunge valore estetico.