Non credi nel Feng Shui?! 7 Trucchi per Attrarre Prosperità in Casa Tua!

Il Feng Shui è una antica pratica cinese, che si basa su una serie di principi che prevedono l'occupazione di uno spazio in modo consapevole e armonico. L'obiettivo principale è quello di ottenere un effetto positivo sulle persone che lo abitano. Sono in molti a seguire alcuni dei principi del Feng Shui nelle scelte di organizzazione e decorazione della propria casa, mentre gli scettici non credono nell'influenza di questa pratica. In questo Libro delle Idee vedremo alcuni dei principi del Feng Shui di cui voi e la vostra casa potreste beneficiare. Sette trucchi che secondo questa pratica potrebbero contribuire a portare abbondanza, denaro e prosperità alla vostra casa. Comunque la crediate, come vedremo non ci sarà bisogno di introdurre strani oggetti, né di chiedere aiuto a un professionista. Si tratta di prestare attenzione alla distribuzione e all'organizzazione dei complementi di arredo negli ambienti. Vediamo come.