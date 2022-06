Arredare il soggiorno solo con il divano

Per arredare il soggiorno ci vuole il divano, forse solo quello. Oggi vi porteremo in 4 abitazioni differenti, dove vedremo 4 esempi di soggiorni e di aree living che utilizzano quasi solo esclusivamente il divano come elemento d’arredo principale. Molto spesso, ci perdiamo alla ricerca infinita del dettaglio perfetto, non prendendo in considerazione la regola d’oro dell’architettura moderna che ancora persiste oggi: “less is more” sia per quanto riguarda l’architettura, sia per l'interior design. Il motto non si lega soltanto ad uno stile minimalista, ma, come vedremo, riesce a farci tornare sulla giusta strada della semplicità nell'arredare il soggiorno di casa e non solo.