20 Fantastiche Idee di Pareti in Camere Matrimoniali Che Ti Ispireranno

Chi più, chi meno conosce la magia che permea una camera da letto matrimoniale, uno spazio pensato per il riposo, ma che, nella privacy delle proprie pareti, ospita molte più più esperienze, incontri, segreti e, in ultimo, una complicità unica, ispirata tra le molte altre cose, da un ambiente caldo e accogliente.

Le pareti possono essere proprio la chiave per la progettazione di questa stanza all’interno di una casa, uno spazio progettato da e per due che, senza dubbio deve rispondere alle esigenze specifiche, ma senza trascurare la componente estetica. In questo libro delle idee vi proponiamo un tour in venti camere romantiche, accoglienti e intime, ma, soprattutto, in cui pareti hanno un ruolo decisivo nella concezione dello spazio. Pronti a fare un giro per prendere ispirazioni?