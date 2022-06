Un tugurio trasformato in casa da copertina

Le ristrutturazioni radicali ci hanno sempre appassionato. È interessante vedere come una casa senza stile, senza carattere, insomma… senza speranza possa trasformarsi in qualcosa di unico e piacevole. È il caso, ad esempio, di questo appartamento curato dagli interior designer di ERRASTI. Quando si tratta dell'ultimo piano di un palazzo – come nel progetto di oggi – le possibilità di rinnovamento sono ancora maggiori e concedono ancora più creatività, gli spazi mansardati, si sa, hanno quel tocco in più, che rende più romantica la camera da letto, tanto per dirne una.