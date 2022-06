15 modi eleganti per usare la pietra in casa

Nel libro delle idee oggi vi mostreremo come incorporando la pietra nel nostro arredamento potremo dare ai nostri ambienti un fascino minerale molto attraente.

E a proposito di questo materiale da costruzione, vi presentiamo qui 12 modi per incorporare delle decorazioni in pietra nella vostra casa.

La pietra è stata utilizzata nelle costruzioni sin dal passato. Anche se è stata rimpiazzata spesso dall'uso del legno, materiale molto più versatile, la pietra mantiene fans ovunque.

Ci sono molti tipi diversi di rivestimenti in pietra, come il granito e il marmo oppure rivestimenti in cui la roccia non viene trattata e lucidata. In ogni caso i rivestimenti in pietra mantengono il loro fascino e ci sono modi per bilanciarne l'aspetto talvolta un po' freddo che li caratterizza.

Unisciti a noi per esplorare vari ambienti in cui la pietra ha fatto davvero la differenza.