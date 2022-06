40 Idee Grandiose per Progettare la Tua Cucina

Sappiamo che molti dei nostri lettori amano suggerimenti e consigli su come progettare ed arredare piccoli spazi. Non c'è da stupirsi che l'argomento attiri sempre l'interesse, visto che gli spazi abitativi nelle grandi città stanno diventando sempre più piccoli. Così, la casa moderna deve sicuramente essere un luogo funzionale, pratico ed efficiente. Una delle stanze più vissute della casa e che richiede la maggiore funzionalità nella nostra routine quotidiana, è certamente la cucina. Quando abbiamo un piccolo spazio in progettare una cucina è importante trovare soluzioni moderne e funzionali, in modo da pianificarne bene il progetto! Quando ben pensata, una piccola cucina diventa un ambiente caldo e in grado di ospitare più persone di quanto avessimo immaginato.

Per progettare bene una cucina dobbiamo prendere in considerazione molti aspetti.

Innanzitutto l'illuminazione: un requisito importante e direttamente correlato ai colori. Colori scuri si traducono in un ambiente caldo e confortevole, ma hanno bisogno di una illuminazione più elaborata per evitare che l'ambiente sembri ancora più piccolo. Al contrario, una cucina chiara richiede meno luce, perché i colori riflettono più luce. Ci sono anche alcuni trucchi aumentare il senso di spaziosità degli ambienti piccoli, come ad esempio gli specchi, che riflettono la stanza migliorando la sensazione di profondità; oppure decorazioni leggere, che non stancano gli occhi e differenziano lo spazio. L'organizzazione è di fondamentale importanza, poiché una cucina disordinata è poco pratica e col tempo può anche diventare stressante cucinarvi.

Per illustrarvi al meglio alcuni suggerimenti per progettare la vostra piccola cucina, oggi vi porteremo a ‘visitare’ diverse piccole cucine, per dimostrarvi che ogni ambiente ha un potenziale, indipendentemente dalle dimensioni. Lasciatevi ispirare per progettare la prossima cucina e farla diventare il vostro ambiente preferito!