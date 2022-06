10 case da sogno, super economiche!

Non è un segreto che una bella villa monofamiliare, nonostante sia il sogno dei più, non è di certo la soluzione più economica possibile, soprattutto per una coppia giovane che non può permettersi di investire un budget cospicuo nel mattone. E’ per questo che molti decidono di vivere in case più semplici o addirittura allontanarsi dalla loro idea iniziale e finire per vivere in un appartamento.

Ma, ormai lo avrete imparato, qui ad homify tutto è possibile! Oggi infatti vi mostreremo che avere una casa indipendente ed economica è possibile, e lo faremo proponendovi 10 progetti straordinari e i loro relativi costi approssimativi, cosicché possiate stabilire da soli la giusta relazione qualità/prezzo.

I progetti di seguito sono stati realizzati in Polonia quindi con un'ovvia differenza di prezzo. Va comunque detto che le case prefabbricate in Italia si stanno facendo largo ugualmente anche se i prezzi sono purtroppo almeno 4 volte quelli indicati.