6 errori da evitare per un soggiorno perfetto

Sembra facile, ma non lo è. Qualcuno ha la fortuna di avere buon gusto e sensibilità estetica; altri invece hanno bisogno dell’aiuto di qualche professionista per riuscire a ottenere risultati perfetti come quelli proposti nella foto qui sopra. Se il pavimento del salotto ha una presenza importante, come nell'immagine sopra, e anche il muro di pietra ha un rivestimento particolare, giocate con stile con toni neutri come il bianco, il grigio o il beige. Quindi, pensate a una tonalità vivace per dare un tocco di colore (preferibilmente lo stesso colore i per tutti i dettagli). L'omogeneità e l'eleganza saranno garantite.