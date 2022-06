Prima & Dopo: una casa di legno in Germania

Tanto tempo fa, in Germania, veniva costruita una casa nel più classico dei modi. Uno chalet di montagna che, sessant'anni fa, veniva considerato moderno e molto elegante. Con il passare del tempo però lo stabile è invecchiato e le sue forme, una volta considerate di grande moda, sono diventate poco attraenti per la maggior parte degli acquirenti; e così, per non lasciare in rovina una casa dal grande potenziale, nel 2011 degli architetti hanno preso in mano il progetto, rivoluzionandone l'interno e l'esterno, trasformando il vecchio chalet di montagna in una splendida casa in legno pronta ad ospitare tre famiglie al completo. Privacy e spazi comuni si separano così alla perfezione, in modo che gli abitanti dell'edificio possano godere sia dei momenti in privato con le loro rispettivamente, sia di quelli insieme, quando i bambini si ritrovano a giocare nel retro della casa.