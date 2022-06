7 soffitti rustici in legno di cui vi innamorerete

La scelta dei complementi di arredamento è importante per determinare il carattere degli spazi della casa. Altrettanto importante può diventare il design delle strutture stesse della casa in cui si trovano, dalle pareti ai pavimenti sino ai soffitti, spesso in ombra nella progettazione degli interni rispetto alle scelte di arredamento. In questo Libro delle Idee vedremo infatti come proprio le strutture in legno dei soffitti, possano determinare il carattere e l'atmosfera degli ambienti della casa con la loro presenza calda e la naturale bellezza delle naturali sfumature del legno. Vediamoli insieme.