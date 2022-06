Una grande casa rustica con tocchi industriali

Attraverso questa immagine, possiamo vedere che l'ambiente non è ancora terminato. Tuttavia, si può notare che la struttura di questa casa si basa su grandi travi in legno, riportate in vista e trattate per essere conservate per mantenere i tratti essenziali della costruzione. Ancora, la disposizione della struttura favorisce la diffusione della luce, rendendo ancora più ariosi gli ampi spazi interni.