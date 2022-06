Uno spazio tutto vostro con le piante da giardino

Per chi possiede un giardino non è sempre facile decidere come organizzarlo, come suddividere le zone, se e dove inserire un tavolo, un piccolo salotto, magari un barbecue e quali piante da giardino scegliere, affinché un progetto per esterno, risulti coerente e bello. Se voi non sapete proprio da che parte iniziare, vi consigliamo di chiedere l'aiuto competente di un architetto paesaggista. Un professionista potrà consigliarvi non solo sulla esatta disposizione del giardino, per dargli un senso, ma vi dirà anche che tipo di piante scegliere. Dove è meglio utilizzare piante ad alto fusto e dove invece piante a cespuglio, quali varietà fioriscono nelle diverse stagioni, per garantirvi fiori tutto l'anno, quali sono sempre verdi, se vi occorrono delle zone da coprire in modo perenne, e quali fiori sono più adatti allo stile che volete dare al vostro giardino. Naturalmente per realizzare un bel giardino potreste aver bisogno di fare dei lavori, degli scavi ad esempio se volete installare anche un impianto di irrigazione, oppure potreste avere bisogno di portare della terra nuova adatta alle piante. Per tutti questi cambiamenti procedete con ordine: fate un progetto e rivolgetevi ad un bravo fiorista. Non dimenticate poi il potere ornamentale delle piante e le cure che dovrete dedicare al vostro ambiente esterno. Per questo, se non avete proprio il pollice verde, meglio scegliere delle qualità facili da tenere e curare, piante non troppo impegnative, perché come tutti sappiamo, un giardino ben curato è frutto di grande dedizione.