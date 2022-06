Creare una casa accogliente per l'inverno in 7 mosse

Attrezzare la casa per l'inverno interessa in particolar modo la categoria degli accessori, ovvero quegli elementi intercambiabili da stagione a stagione, che per natura e funzionalità non paiono impattare troppo incisivamente sul budget. Complementi di stile e ultra confortevoli come i pouf, morbidi e caldi, possono ad esempio costituire un plus importante, nonchè giocoso e adatto a tutte le età, da introdurre in soggiorno o in camera da letto per cullarci e accompagnarci nelle serate più rigide, in tutto relax.