5 piccoli giardini per ogni angolo di casa

Questo giardino, in piena fase di cantiere, si trova accanto all'ingresso di casa; in questa fase si ha ancora modo di decidere dove far passare l’impianti di irrigazione e se si vuole un’illuminazione e parete o a pavimento.

Per migliorare il terreno dove verranno alloggiate le piante sono necessari alcuni lavori preliminari che comprendono la realizzazione di uno strato drenante in pietra o il posizionamento di un tappeto specifico al di sotto del tubo di scarico. Quando la fioriera non è molto grande è sufficiente un buon progetto degli strati drenanti, evitando il posizionamento del tubo di scarico.