Casa Vintage: Come Arredare con Mobili in Stile Retró

Anche per il nuovo anno appena iniziato, lo stile vintage – sia esso pensato per vestire con un tocco di originalità che per arredare casa con mobili retrò – promette di restare più attuale che mai.

Sarà per il suo fascino, o forse sarà perché questo stile dà molto spesso la possibilità di raggiungere spettacolari risultati nel design d'interni anche in maniera molto conveniente. Mercatini dell'usato e dell'antiquariato, come siti internet specializzati, danno infatti la possibilità di acquistare mobili vintage che spesso sono veri pezzi di storia dell'arredamento a prezzi tutto sommato non proibitivi. Come arredare però la nostra casa in stile vintage? Certamente non esiste una guida assoluta su questo argomento, perché tutto dipende molto dalle nostre personali preferenze. Esempi d'eccellenza però possono darci una mano almeno a capire da dove iniziare, dandoci validi suggerimenti su cosa esattamente orientare il nostro gusto. Vogliamo allora darvi un ottimo saggio di arredo vintage tutto italiano, una casa a Viareggio che l'architetto Marco Innocenti ha riportato a nuova vita, pur se con con un occhio al passato.