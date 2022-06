Il Salone del Mobile 2014 Milano

Sta volgendo al termine il mese di aprile che per la città di Milano significa Salone del Mobile. La 53esima edizione si è tenuta dall’8 fino al 13 aprile. La manifestazione è uno degli eventi più importanti per quanto riguarda il mondo del design, dell’architettura e dell’arredamento. Anno dopo anno, in concomitanza con il Salone, si svolge il cosiddetto Fuorisalone che sta diventando sempre più importante e che è usualmente dislocato in diverse zone di Milano. Il Fuorisalone consiste essenzialmente in una serie di mostre, eventi, concerti ed esibizioni che richiamano moltissime persone, soprattutto i non addetti ai lavori.

Il Salone Internazionale del Mobile di Milano, nasce nel 1961 grazie ad un piccolo gruppo di mobilieri, con lo scopo di promuovere le esportazioni italiane di mobili a livello internazionale. Il Salone si è mostrato subito come un incredibile mezzo di promozione del made in Italy nel mondo. Oltre al Salone Internazionale del Mobile, si svolgono a Milano anche le biennali Euroluce, SaloneUfficio, EuroCucina, Salone Internazionale del Bagno e gli annuali Salone Internazionale del Complemento d'Arredo e SaloneSatellite. Complessivamente parliamo di circa 230.000 m² all'interno della Fiera Milano a Rho, con circa 2.500 aziende del mercato internazionale del mobile.

Quest’anno la manifestazione ha avuto anche un altro significato, è stato un banco di prova per la città di Milano in quanto futura sede di un altro importantissimo evento: l'Expo 2015 (World Exposition Milano 2015, Italy) che avrà luogo tra il 1º maggio e il 31 ottobre 2015. Il tema su cui si orienterà l'Expo è Nutrire il pianeta, energia per la vita , quindi tutto ciò che riguarda il campo dell'alimentazione e i problemi annessi, quali gli aspetti legati agli OGM, il fornire nelle scuole un'educazione alimentare adeguatala, ma soprattutto la scarsità di cibo in alcune parti del mondo.

Tramite il nostro corrispondente da Milano, Diego Costantini, anche Homify ha avuto modo di girare ed osservare il Salone del Mobile e il Fuorisalone, gli eventi più importanti dell'anno per quanto riguarda i temi del design, dell'architettura, ma anche rispetto un punto di vista artistico e culturale.