Ristrutturazione: da ex officina meccanica a loft moderno

Le ristrutturazioni hanno sempre del sorprendente, ma se nel contempo si cambia anche la destinazione d’uso dell’immobile, allora assistiamo ad una vera e propria magia. La ristrutturazione che vi stiamo per presentare s’inserisce in un contesto di trasformazione che ha visto una ex officina meccanica di precisione lasciare il posto ad un loft moderno di cui vi mostreremo in dettaglio tutti gli ambienti. Sono proprio le abitazioni di tipo loft che riescono a ridare vita là dove uffici ed ex fabbriche hanno lasciato solo spazi vuoti e inutilizzati. Così facendo si contribuisce non solo a ridare valore alla struttura, ma anche a tutta l’area urbana. L’interessante progetto che ci accingiamo a presentare è diviso in due parti, una che dá sul cortile interno e l’altra con affaccio su strada, ed è stato condotto dallo studio EC&CO Architetti Milano.