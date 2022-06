5 Bagni Piccoli che Non Fanno Invidiare i Bagni Più Grandi

E’ contraddistinto dal contrasto tra l’azzurro brillante della parete dietro alla doccia e le tonalità neutre utilizzate per il resto della stanza, questo piccolo bagno moderno e vivace proposto dall’Arch. ALFONSO D’ERRICO. Un ambiente di dimensioni ridotte che si sviluppa in lunghezza, in cui la scelta di rinunciare alla vasca da bagno a favore della comoda doccia ha permesso di far spazio a un doppio lavandino: la soluzione ideale per una famiglia numerosa o quando in casa è presente un solo bagno.