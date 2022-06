120 mq di casa che soddisfano i genitori di 30 anni e i loro 3 bambini

Gli architetti del gruppo Home Style Tote hanno in poco tempo raccolto grandi riconoscimenti per la loro capacità di creare delle case accoglienti, ideali per le famiglie. Quella che vedremo in questo Libro delle Idee è una di queste case, risultato di un progetto moderno di ispirazione scandinava per lo stile, realizzato su un'area capace di permettere ai bambini di spendere molto spazio all'esterno. Gli interni sono stati disegnati dagli architetti per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, con spazi ampi, materiali scelti per facilità di pulizia e semplicità nelle linee dei complementi di arredo, economici e funzionali. Vediamo insieme il risultato di questo progetto.