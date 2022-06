Finta pietra: il rivestimento che ti regalerà emozioni vere

Amiamo le antiche pavimentazioni per esterno in porfido, ricche di fascino e di suggestioni, ma temiamo siano soluzioni adatte solo per luoghi pubblici come piazze e parchi, troppo costose e complicate da realizzare in una casa privata? Grazie ai nuovi rivestimenti per esterno in finta pietra stampata, da oggi potremo finalmente personalizzare il nostro giardino con raffinati pavimenti in porfido, di grande effetto ma al tempo stesso economici e pratici da posare. La soluzione presentata in questa proposta, per esempio, è realizzata da PAVIMENTO MODERNO con cemento stampato porfido ad alta resistenza, un rivestimento in grado di garantire un risultato finale molto simile all'originale, con in aggiunta una serie di vantaggi notevoli. Il cemento stampato infatti non presenta i tipici problemi di avvallamento che possono verificarsi con il passare del tempo invece nei pavimenti in pietra autentica. Inoltre si tratta di un materiale estremamente resistente all'usura e all'aggressione di agenti chimici e atmosferici, perfetto per essere installato anche in cortili con passo carraio.