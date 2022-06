Una trasformazione… in bianco!

Trasformare un appartamento, si sa, è senza dubbio cosa più semplice che modificare un intero edificio, soprattutto se questo implica modificarne la sua distribuzione interna. In quest’ultimo caso infatti, i tempi di intervento sono decisamente più lunghi, e la progettazione prevede modifiche ben più complesse che riguardano la parte dell’impiantistica, quella strutturale, quella prospettica e così via. Insomma, bisogna necessariamente rivolgersi a un esperto del settore, proprio come è accaduto per il protagonista di oggi, un edificio plurifamiliare che è stato trasformato in un villino monofamiliare. Il progetto è opera di M16 architetti, un network di progettisti freelance fondato da Davide Magnoli e Marco Sancini. In particolare, il progetto è firmato dagli architetti Marco Sancini e Monica Camagni, per la parte architettonica e quella relativa al lavoro di interior design, mentre la parte relativa alla progettazione strutturale è opera dell’ingegnere Franco Cesare. Vediamo di cosa si tratta.