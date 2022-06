Più luce e una nuova vita per un vecchissimo appartamento

Quando si vive in vecchi appartamenti, si corre il rischio di soccombere a causa di uno stile spesso cupo e datato che il più delle volte trasmette tristezza e malumore. Uno stile ormai superato e che non ci appartiene, in ultimo, porta a non sentirsi a proprio agio nemmeno a casa propria… cosa fare in questi casi? Naturalmente liberarsene! La soluzione è più facile del previsto, basterà infatti dare una rinfrescata ai colori, cambiare qualche arredo e rivalutare gli spazi. Un esempio? Il progetto che vi presenteremo oggi.