Un appartamento che ha ristrutturato solo 2 ambienti

Se state rinnovando il vostro appartamento, questo è l'articolo che fa per voi! Gli esperti in ristrutturazioni di GRUPO INVENTIA hanno preso questo appartamento in Spagna e l'hanno trasformato in un concentrato di eleganza. Gli ingredienti principali? Linee pulite ed essenziali, materiali di qualità, finiture curate al massimo. Lo stile in questo caso è assolutamente moderno e minimalista, ma questo progetto rappresenta un ottimo esempio anche se questo tipo di estetica non è quella prescelta, per la grande accuratezza con cui è stato realizzato.