13 tipi d'ingresso che saranno favolosi per le tua casa piccola

I colori e i materiali utilizzati sulla facciata permetteranno di caratterizzare lo stile e la personalità che definirà la casa. In questo esempio, possiamo apprezzare l'uso di materiali come i mattoni a vista, capaci di conferire all'ingresso un aspetto accogliente e solido, a cui si aggiunge l'uso del colore giallo a vivacizzare l'insieme. Il pavimento in cotto si sviluppa in un viottolo che porta alla porta in legno, accompagnato da vasi di diversi formati, e conferisce un fascino rustico e tradizionale all'ingresso.