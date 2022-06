Armadi a muro come cabine armadio, soluzioni di tendenza

Se la cabina armadio richiede dal canto suo molto spazio, l’armadio a muro è invece l’esatto contrario, soprattutto per quando riguarda la distribuzione dei vari alloggiamenti. Vista l’impossibilità di sistemare i tre lati tipici della cabina armadio in una camera da letto, sarà bene considerare la pianta della stanza: se la stanza è rettangolare conviene sfruttare una sola parete, su lato lungo se si vuole un armadio a muro completo, su lato corto per una soluzione più compatta.

Se nella nostra camera abbiamo già delle nicchie, potremmo facilmente inserire il nostro armadio oppure pensare a qualcosa di ancora più semplice. La foto che abbiamo preso ad esempio ci mostra un’altra alternativa valida per la camera da letto: il sistema denominato Cover è infatti in grado di trasformare nicchie nelle pareti in armadi a tutti gli effetti. Il sistema non prevede un'attrezzatura interna e non necessita di agganci a parete perché s’innesta direttamente sulla struttura portante delle ante, unico elemento necessario per agganciare i vari elementi.