Il meglio dei nostri bagni in 10 progetti

Moderno o classico, rustico o eclettico, ma anche minimale e concettuale, scandinavo o country-chic. Il bagno, ora più che mai, non viene vissuto solamente come mero spazio di servizio, bensì risulta, sia agli occhi attenti dei progettisti che a quelli degli abitanti, come protagonista della casa, e come tale, soggetto a tendenze, stili, gusti e svariate alternative funzionali. Proprio per questo, arredobagno e accessori diventano parti essenziali sottoposte alla ricerca stilistica costante, per implementare non solo il benessere psicofisico ma anche un senso di accoglienza e intimità.

Sfogliate allora questo libro delle idee per sbirciare più da vicino all'interno di 10 progetti esemplificativi che potranno suggerirvi modi e trend di cui fare tesoro.