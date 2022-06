10 case rustiche italiane spettacolari

10 case in cui pulsa una forte vena architettonica rustica, ma con un tocco in più: nei progetti che vi illustreremo in questo libro delle idee, la tradizione non è tutto, anzi ne è solo uno dei tratti distintivi più incisivi. Pietra, legno e calce bianca si uniscono agli arredi moderni e a concept moderni per dare vita a contesti abitativi unici e suggestivi a metà tra passato e presente.