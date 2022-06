20 Semplici ma Bellissimi Giardini per l'Ingresso della Tua Casa

Come abbiamo visto in questo Libro delle Idee, in cui ci siamo occupati di giardini di ingresso, abbiamo visto come spesso gli ingressi di case, gli ingressi di ville, gli ingressi di villette e gli ingressi di ville di campagna, creati da architetti e paesaggisti siano tra quelli in cui più spesso è presente un giardino, più o meno articolato con aiuole, piante e fiori. E di camminamenti in pietra, come quello dell'ingresso privato della villa che vediamo, in cui arbusti, alberi di diverse dimensioni, fiori e piante che animano un'aiuola posta di di lato, vanno a comporre un bellissimo giardino. I giardini all'esterno delle case rappresentano un valore aggiunto inestimabile, che arricchisce non solo gli ingressi di ville e villette, ma l'intera casa di una dimensione ulteriore, in cui spazio domestico e spazio naturale si fondono.