Una casa semplice, bella e soprattutto comoda

Una casa non può essere considerata di stile rustico se non dispone di elementi d'arredo in vimini e in legno. Non possiamo dimenticare che questo stile decorativo è caratterizzato da una certa sobrietà e risulta rustico soprattutto grazie alle decorazioni, prime fra tutti le piante da interni. Le sedie possono essere in ferro battuto, in legno o in vimini, materiali che danno un aspetto naturale all'ambiente. Infine, i piatti esposti alla parete possono essere un dettaglio interessante, soprattutto se sono opere di un artigianato locale.