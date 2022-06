I mobili grezzi: perfetti per ogni stile!

Pronti da decorare, verniciare, o rifinire, i mobili grezzi racchiudono un fascino a cui pochi sanno resistere. Certamente ideali per le personalizzazioni di ogni tipo e colore in base ai gusti di chi decora e arreda, ma utilizzabili e di gran classe anche lasciati primitivi, con difetti e venature in bella vista, proprio per esprimerne la naturalezza. Se da un lato infatti, arredare casa con mobili acquistati già pronti è utile per ottimizzare il tempo, dall'altro il carattere unico e irripetibile dei mobili grezzi saprà arricchire di valore aggiunto ogni stanza in cui esso sia. Pratica molto diffusa nel filone d'interior design shabby chic, l'home decor e il cosiddetto diy non avranno soggetti migliori su cui lavorare e apporre le proprie personalizzazioni. Di gran voga, ad esempio, i mobili grezzi in legno, dalla cassettiera, al tavolo da cucina con sedie sino ai più elaborati armadi, risultano ideali per la cucina di cottage o case dal gusto country e rustico, mentre quelli verniciati sapranno valorizzare da un punto di vista estetico, camerette per i più piccoli e ambienti romantici e provenzali.

Prendiamo allora spunto dai progetti più interessanti, per ogni stile!