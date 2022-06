Un delizioso appartamento nel cuore di Roma

Una suggestiva porta in legno consente l’accesso al loft. Una volta al suo interno l’ambiente diventa moderno e raffinato. Le pareti bianche danno aria e luminosità al tutto, mentre il rivestimento del pavimento naturalezza e stile. Trattandosi di un piano terra, l’illuminazione naturale non rappresenta propriamente una delle caratteristiche principali, ed è per questo che è stata posta maggiore attenzione all’illuminazione artificiale e al suo posizionamento.