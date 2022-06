Isolamento Termico in Casa: 9 Idee per Risparmiare

Rendere efficiente l'isolamento termico della casa non è impresa facile, in particolare se si è in presenza di vecchi edifici. Diventa quindi importante tenere presenti alcuni semplici principi generali che stanno alla base di una buona coibentazione. Innanzitutto è importante ribadire quello che può sembrare ovvio, ma che è sempre utile tenere presente: la gran parte dell'energia usata per riscaldare le case durante l'inverno e rinfrescarle durante l'estate, viene dispersa attraverso i tetti, le pareti, i pavimenti e le finestre.

Ed è quindi su questi elementi che ci si deve concentrare quando si vuole intervenire per migliorare l'efficienza dell'isolamento termico della casa. E tenendo conto del fatto che i consumi derivanti dalla dispersione termica possono essere ridotti nel caso di vecchi edifici del 20-40%. Una quota variabile, ma comunque importante, che oltre a ridurre i consumi e migliorare in maniera sensibile l'efficienza termica della casa, potrebbe essere in grado di generare un concreto e quanto mai utile risparmio sulla bolletta.

C'è da aggiungere che un corretto intervento di isolamento della casa è in grado di garantire anche una limitazione del rumore e una migliore regolazione del livello di umidità della casa, a tutto beneficio della vivibilità degli ambienti e del benessere di chi li vive quotidianamente. Andiamo quindi a vedere insieme quali sono gli accorgimenti che è possibile adottare per migliorare lo scambio termico tra l'ambiente interno e quello esterno, per rendere così più efficiente l'isolamento della casa e la sua vivibilità.