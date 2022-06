Un appartamento all'ultimo piano che nasconde più di un segreto!

Quando si vuole rinnovare casa è perché qualcosa nella propria vita sta cambiando, nuovo lavoro, nuovi progetti, nuovo partner, e spesso, nonostante la necessità sentita, non si ha nemmeno bene l’idea di come e cosa cambiare. L’idea è che il luogo in cui abitiamo ci rispecchi un po’ di più, o forse solo un po’ meglio, che acquisti dunque una maggiore personalità in relazione ai cambiamenti che segnano chi lo abita. Oggigiorno è molto comune cercare il cambiamento in una modernità quasi assoluta, che spesso sfocia nel minimalismo o qualora possibile in uno stile più industriale.