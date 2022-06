10 fantastiche idee per rivestire le pareti con il legno

Siamo in cerca di un'idea per creare un bano ad effetto? Utilizziamo il legno come rivestimento, non solo per il pavimento, ma anche per le pareti, come possiamo ad esempio ammirare in questa elegante proposta. Una raccomandazione: facciamo naturalmente attenzione a scegliere legno trattato in modo da resistere all'umidità o, in alternativa, puntiamo sul gres porcellanato effetto legno.