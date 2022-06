​Progettare e vivere le coperture per terrazzi

Progettata dallo Studio Redd di Tilburg, Paesi Bassi, questa copertura per terrazzi a vela sospesa si segnala per la grande leggerezza tecnica e visiva. Molto semplice da installare (sono sufficienti tre montanti per il fissaggio dei cavi d'acciaio), questo tipo di coperture per terrazzi è estremamente versatile e può essere pensata per spazi di grandi dimensioni o anche per piccoli balconi. La tecnologia di montaggio ne permette anche la facile rimozione, permettendo di utilizzarle anche come coperture temporanee, per esempio con un utilizzo stagionale. Lo stesso sistema può essere applicato anche a coperture per terrazzi di diverse forme, tra cui quadrata o trapezoidale.