10 Pergole che Renderanno Unico il Tuo Giardino o Terrazzo

In passato i pergolati erano concepiti come estensione del tetto ed erano inclinati per agevolare il deflusso delle acque meteoriche. Oggigiorno questi elementi sono pensati, nel progetto architettonico, come occasioni per generare spazialità inedite.

Un esempio interessante di come le pergole possono caratterizzare il design della casa, è questo progetto in cui il legno marrone scuro contrasta con la copertura in vetro e l’intonaco bianco, scandendo ritmicamente la facciata.