Casa di puro design a Stoccarda

Il lavoro dello studio di architettura di Jürgen Mayer H. si trova spesso a unire ad ogni progetto l'architettura, il design, la comunicazione ed anche le nuove tecnologie. Tutta questa spinta per verso il futuro gli è valsa la vittoria del premio Audi Urban Future del 2010. L'impronta è quella di un'architettura che incontra l'urbanistica e si pone come se fosse quasi un'installazione d'arte. Lo sviluppo di nuove soluzioni e materiali, poi, hanno portato i progetti dello studio alla ribalta di un vero e proprio interesse culturale, soprattutto per quanto riguarda l'ecosostenibilità.

La OLS House si trova in una zona residenziale sulle colline nei pressi di Stoccarda ed affianca altri edifici convenzionali, principalmente case degli anni Sessanta. Il nuovo edificio è stato costruito per una famiglia di quattro persone ed è, sia per aspetto esteriore, sia per struttura interiore, un passo deciso verso l'architettura che verrà.