Serramenti per veranda: 7 fantastiche proposte da copiare

Se vogliamo sfruttare al massimo la luce naturale e non abbiamo particolari problemi di privacy potremmo prendere spunto da questa proposta per realizzare una veranda in vetro, totalmente a vista.

Naturalmente dovremo affidarci a un esperto in serramenti che possa garantirci la massima protezione in termini di isolamento termico, per riuscire ad utilizzare il nuovo ambiente anche durante la stagione invernale. Un consiglio: dotiamoci di tende oscuranti, magari a pannelli scorrevoli, per regolare la luce.