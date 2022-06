Una casa prefabbricata in cui il legno è protagonista assoluto

La casa rappresenta per molti una questione di estrema delicatezza, in cui si mischiano una grande varietà di problematiche. I costi innanzitutto, ma non solo. Le tempistiche, per esempio, sono molto importanti. Le lungaggini burocratiche prima e quelle dei lavori dopo, possono divenire un fardello insopportabile. In questo senso le case prefabbricate come quella che presentiamo in questo Libro delle Idee, possono rappresentare una soluzione molto interessante. Le tempistiche della costruzione infatti sono ridotte in modo rilevante rispetto a quelle delle case tradizionali, permettendo di ottenere risultati efficaci in termini di funzionalità e di comfort. Come vedremo, il legno è assoluto protagonista del progetto, materiale versatile, solido e resistente per eccellenza. Seguiteci.