Bioedilizia e architettura sostenibile: l’albergo ecologico Starhotels Echo

Come noterete in tutto il progetto, l'interior design ad opera di Andrea Auletta ha poi contribuito a creare un'atmosfera visivamente pura e naturale. È proprio il tema della natura che prosegue per tutti gli spazi condivisi e nelle stanze. I materiali utilizzati sono eco-compatibili e riciclati: dai tavoli in legno di cedro, al vetro ad alta efficienza energetica. Così facendo, questo progetto di bioarchitettura mostra la massima accoglienza, per un'esperienza completamente immersa in un'onda verde.