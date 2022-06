Idee per decorare il salone: 5 esempi di prima e dopo

Ognuno di noi, in passato, si è trovato faccia a faccia con mobili facenti parte di una casa, reintrodotti in un’altra, con risultati spesso poco soddisfacenti, come, nel caso dell'immagine sopra, cinque sedie in una sola stanza. Questa casa aveva bisogno di essere ri-ordinata e ri-progettata con uno stile comune in ogni stanza.