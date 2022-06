5 Piccoli Appartamenti Sotto i 60 mq che Incantano!

In questa abitazione un concetto interessante che vogliamo mostrarvi riguarda la selezione dei colori. Nei piccoli appartamenti, si è alla ricerca costante della luce naturale e dei colori chiari, anche per mantenere calore e accoglienza, con l'ausilio di materiali come il legno e tessuti in stile moderno.

Nell’immagine vediamo che la cucina è in una piccola nicchia confortevole, mentre la camera da letto è uno spazio privato illuminato abbondantemente dalla luce naturale. La distribuzione è abbastanza semplice e concisa: infatti, nell'immagine possiamo ammirare una stanza con una zona TV e dietro, una porta d'ingresso alla camera in una tonalità caramello. Lo spazio può essere mantenuto completamente aperto o suddiviso in zone. Questo tipo di alloggio è per una sola persona o, tutt’al più, una coppia, ma si possono ricevere gli ospiti grazie a un divano letto nel soggiorno.