La casa accogliente che hai sempre sognato!

Durante l’elaborazione di un progetto di costruzione di una casa, entrano in gioco tante variabili, che vanno dalla tradizione edilizia del luogo alle esigenze del cliente, quindi non si tratta semplicemente di comporre un puzzle. È un lavoro continuo e incentrato su un obiettivo ben preciso: realizzare una costruzione su misura, che rispetti i canoni del luogo in cui si colloca. Il libro delle idee di oggi vi mostrerà come l’architettura sia una disciplina che deve tener conto di una miriade di variabili, tutte molto importanti ai fini della buona riuscita di un progetto.