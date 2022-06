17 grandi idee per un piccolo appartamento

Abbiamo mai preso in considerazione l’idea di un separé per dividere le diverse aree funzionali di un ambiente. Oggi possiamo scegliere tra molteplici modelli e stili: dai più semplici in carta ai più elaborati, simili a vere e proprie sculture. Si tratta di una soluzione pratica e facile da realizzare, perfetta ad esempio per ricavare un piccolo angolo studio dal soggiorno, come vediamo in questa immagine.