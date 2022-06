Un appartamento total white nel centro di Palermo

La cucina è decisamente all'avanguardia. Moderna e tecnologia, è dotata di ogni comfort e, pur essendo generalmente un ambiente di servizio, in questo caso ha tutta la dignità e il pregio estetico di un ambiente di rappresentanza. È uno spazio elegante e raffinato, dove poter tranquillamente non soltanto gustare un pranzo veloce in tranquillità, ma anche accogliere degli ospiti per un rapido aperitivo. Molto interessante la scelta cromatica: il pavimento è chiaro, come negli altri ambienti della casa, una delle due pareti attrezzate è bianca, ma la parete opposta, sempre attrezzata, è invece scura. Un contrasto molto elegante e inaspettato in questa casa in cui il bianco domina su tutto. Al centro dell'ambiente, un'isola allungata, che accoglie il lavello, i fuochi e un tavolo con due sedute. Le luci sono tecniche.