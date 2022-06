Top5 della settimana: l'inizio di un nuovo anno

Dieci giorni fa ci trovavamo seduti a tavola davanti a zampone e lenticchie, pronti per festeggiare l'arrivo del nuovo anno e oggi dopo i vari cenoni, le faraone al forno, i tortellini in brodo, i bolliti e i capitoni tristemente decapitati, siamo in ufficio con la pancia ancora piena dalle festività appena trascorse e il bottone dei pantaloni che, dopo la pausa pranzo a base di tristissime zuppe e insalate, continua a comprimere la pancia. Come voi, anche noi di homify abbiamo ripreso a pieno le nostre attività e così eccoci, dopo la pausa natalizia, con la nostra consueta Top5 della domenica. Questa settimana ci troviamo di fronte una classifica varia, nella quale sono presenti un Prima & Dopo e varie idee creative per decorare e arredare gli spazi di casa. Vi siete persi qualcosa? Niente paura, qui sotto trovate tutti i link per leggere gli articoli che non avete tempo di guardare.