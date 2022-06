Come decorare le pareti di casa: quali rivestimenti?

Se il vostro intento è quella di decorare le pareti di casa, ma avete un sacco di idee e non sapete mettere ordine nella vostra testa per scegliere il rivestimento giusto, allora siete finiti nel Libro delle Idee che fa per voi. In effetti, ci sono talmente tanti modi per dare un volto nuovo al muro di casa, che prendere la decisione giusta è sempre un’impresa. Tra carta da parati, stencil, tromp l’oeil, dipinti su muro, rivestimenti in pietra o sculture in 3D, si ha proprio l’imbarazzo della scelta.

Sappiamo comunque che vogliamo decorare le pareti e questo è già un grande passo, soprattutto perché ok che il candido intonaco bianco è il modo più semplice di pitturare una parete, ma se si vuole rendere l’ambiente un po’ più particolare, il rivestimento sarà la scelta giusta, il modo migliore per dare carattere all'ambiente con semplicità ed eleganza. Argomento di oggi saranno, come avrete già capito, i vari modi per decorare le pareti della vostra abitazione: di seguito troverete cinque immagini scelte da noi, che speriamo possano darvi la giusta ispirazione.